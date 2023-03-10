Парламент Грузии отозвал закон об иноагентах во втором чтении после протестов
2023-03-10 14:11
Грузинские парламентарии отозвали закон об иностранных агентах после серии беспорядков в Тбилиси.
10 марта партия власти "Грузинская мечта" и "Силы народа" провели вторые чтения по закону об иноагентах в Грузии, в результате которых 35 депутатов высказались за отмену законопроекта, и лишь один призвал оставить его действительным. Большинством голосов было решено аннулировать действие закона об иноагентах.
Накануне у стен грузинского парламента в Тбилиси начались массовые протесты и стычки с полицейскими на фоне принятия законопроекта об иностранных агентах. После нескольких дней протестов было решено отменить действие данного закона.
Опубликовано: Ткачёв Андрей