Самые нездоровые породы собак и болезни, которыми они болеют чаще всего

Люди, желающие завести собаку, должны иметь представление о некоторых распространенных породах, которые болеют чаще других.

Перед тем как завести дома собаку, надо выбрать подходящую породу и узнать о ней как можно больше, включая предрасположенность к тому или иному заболеванию.

Французские бульдоги

Французы принадлежат к группе собак, известных как брахицефальные собаки.

У этих собак гораздо более плоская морда и череп, чем у других пород, что делает их более восприимчивыми к проблемам с дыханием, среди других неприятностей со здоровьем.

Исследование, проведенное в декабре прошлого года, показало, что у французов чаще развиваются 12 из 32 распространенных заболеваний, включая суженные ноздри, кожные инфекции вокруг морщинистых морд и трудности при родах.

Немало проблем создают бесшерстные французские бульдоги, дизайнерский тренд на собак, который встревожил многих ветеринаров, поскольку отсутствие шерсти повышает их шансы на солнечные ожоги или другие проблемы с кожей.