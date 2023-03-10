Орлова показала фигуру в купальнике через месяц после родов на зависть недоброжелателям
2023-03-10 14:14
Певица Ольга Орлова выложила фото в Сеть, где позирует в купальнике. Не верится, что всего месяц назад артистка родила.
Ведущая проекта "Дом-2" Ольга Орлова продемонстрировала свою фигуру в купальнике спустя месяц после родов.
Знаменитость поделилась своим фото в соцсетях.
Певица позирует на фоне сочинской бани в бикини черного цвета. В город Орлова прилетела с супругом Валерием, чтобы поздравить свою подругу Ксению Бородину с 40-летием.
Фолловеры восхитились стройностью артистки, а хейтеры продолжают утверждать, что дочь Ольга родила дочь не сама, так как так быстро восстановиться невозможно.
Опубликовано: Наталья Гончарова