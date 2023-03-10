Орлова показала фигуру в купальнике через месяц после родов на зависть недоброжелателям

Певица Ольга Орлова выложила фото в Сеть, где позирует в купальнике. Не верится, что всего месяц назад артистка родила.

Ведущая проекта "Дом-2" Ольга Орлова продемонстрировала свою фигуру в купальнике спустя месяц после родов.

Знаменитость поделилась своим фото в соцсетях.

Певица позирует на фоне сочинской бани в бикини черного цвета. В город Орлова прилетела с супругом Валерием, чтобы поздравить свою подругу Ксению Бородину с 40-летием.

Фолловеры восхитились стройностью артистки, а хейтеры продолжают утверждать, что дочь Ольга родила дочь не сама, так как так быстро восстановиться невозможно.