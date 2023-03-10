Папа Римский назвал конфликт в Украине Третьей мировой войной

Папа Римский Франциск уверен, что российская СВО в Украине приобрела характер конфликта мирового уровня.

В пятницу днём глава католической церкви Папа Римский Франциск публично заявил, что боевые действия в Украине стали третьей по счёту мировой войной из-за имперских амбиций ряда государств. По мнению Франциска, украинский конфликт начинался постепенно, но ведущие мировые державы оказались в него вовлечены.

Также Папа Римский Франциск отметил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным для обсуждения перспектив окончания СВО в Украине.