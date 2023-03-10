Имена российских знаменитостей, имеющих недвижимость в Дубае, озвучены
2023-03-10 14:28
Российские звезды стали скупать жилую недвижимость в самом элитном городе ОАЭ. Кто засветился в этом списке?
Оказывается, жилплощадь на территории Дубая имеется у таких известных в России личностей, как Стас Михайлов, Ксения Бородина, Александр Ревва, Егор Крид, Люся Чеботина, Элджей и Нюша.
Самый дорогой город ОАЭ стал своеобразным аналогом московской Рублевки.
К примеру, Михайлов приобрел здесь аж 3 новых квартиры. В ОАЭ артист не только отдыхает, но и зарабатывает деньги в рамках различных музыкальных фестивалей.
Бородина же стала владелицей апартаментов в райском уголке в прошлом году. В переводе на российские рубли стоимость недвижимости составляет 20 000 000.
Опубликовано: Наталья Гончарова