Имена российских знаменитостей, имеющих недвижимость в Дубае, озвучены

Российские звезды стали скупать жилую недвижимость в самом элитном городе ОАЭ. Кто засветился в этом списке?

Оказывается, жилплощадь на территории Дубая имеется у таких известных в России личностей, как Стас Михайлов, Ксения Бородина, Александр Ревва, Егор Крид, Люся Чеботина, Элджей и Нюша.

Самый дорогой город ОАЭ стал своеобразным аналогом московской Рублевки.

К примеру, Михайлов приобрел здесь аж 3 новых квартиры. В ОАЭ артист не только отдыхает, но и зарабатывает деньги в рамках различных музыкальных фестивалей.

Бородина же стала владелицей апартаментов в райском уголке в прошлом году. В переводе на российские рубли стоимость недвижимости составляет 20 000 000.