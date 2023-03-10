После волны протестов парламент Грузии отклонил закон об «иностранных агентах»

Грузинские парламентарии во втором чтении, которое состоялось в пятницу, проголосовали против закона об "иностранных агентах".

Это произошло после того, как правящая партия «Грузинская мечта» отказалась от поддержки законопроекта, сообщает Reuters со ссылкой на сайт парламента Грузии.

Reuters напоминает, что десятки тысяч грузин вышли на улицы столицы Грузии Тбилиси и протестовали три вечера и ночи подряд, утверждая, что правительство пытается вести страну к авторитаризму.

Полиция применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы, десятки человек были задержаны, но позже все отпущены.

Законопроект предусматривал, что НПО, не менее 20% финансирования которых поступает из-за рубежа, должны будут зарегистрироваться в Министерстве юстиции Грузии в качестве "иностранных агентов".

Противники законопроекта заявили, что он напоминает российский закон, который Кремль якобы использует для подавления гражданского общества и ликвидации независимых СМИ.

Эти планы, выдвинутые правящей партией "Грузинская мечта", усилили критику правительства, которое, в основном, антироссийски настроенная общественность считает слишком близким к Москве.