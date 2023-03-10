Зеленский и Марин пришли на церемонию прощания с бойцом ВСУ в Киеве

Владимир Зеленский и финский премьер Санна Марин прибыли в Киев для прощания с погибшим украинским солдатом.

10 марта в Киеве состоялась церемония прощания с военнослужащим ВСУ ;Дмитрием "Да Винчи" Коцюбайло, на которую прибыли Владимир Зеленский и премьер-министр Финляндии Санна Марин, посетившая сегодня Украину с рабочим визитом. Известно, что церемония прощания состоялась в Михайловском соборе.

Сообщается, что Коцюбайло состоял в организации "Правый сектор" (признана террористической в России) и был ликвидирован подразделениями ВС РФ при боях за Артемовск.