Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием и выразил надежду на плодотворное сотрудничество

Президент России Владимир Путин в пятницу, 10 марта поздравил китайского лидера. Си Цзиньпин переизбран на третий срок в качестве председателя Коммунистической партии Китая.

В Пекине проходит ежегодное Всекитайское собрание народных представителей. Си Цзиньпин был единогласно утвержден китайским парламентом на третий срок в качестве председателя Коммунистической партии Китая (КПК).

Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с избранием на третий срок. Президент Российской Федерации выразил удовлетворение укреплением связей между двумя народами.

"Примите искренние поздравления с переизбранием. Россия высоко ценит ваш личный вклад в укрепление связей и стратегического сотрудничества между нашими народами", — говорится в распространенном Кремлем заявлении Путина.

Путин выразил убеждение, что "совместными усилиями мы обеспечим развитие плодотворного российско-китайского сотрудничества по всем направлениям. Мы продолжим координировать совместную работу по важнейшим региональным и международным вопросам".

Китайский парламент также официально принял ряд других кадровых решений, касающихся нового состава правительства на следующие пять лет. Он выбрал среди прочих Хань Чжэн на должность вице-президента КНР. Новым спикером парламента стал Чжао Лэцзи, бывший глава партийного комитета по борьбе с коррупцией.