СМИ: врачи могут ампутировать часть руки Костомарову из-за сепсиса

Издание "Спорт-Экспресс" сообщило о риске ампутации части руки Роману Костомарову.

Журналисты газеты "Спорт-Экспресс" со ссылкой на врачей из больницы "Коммунарки" уведомляют, что российский фигурист Роман Костомаров постепенно приходит в сознание, однако на его руке видны следы вновь начавшегося сепсиса, из-за чего часть конечности могут ампутировать в скором времени.

По данным репортёров "Спорт-Экспресс", сепсис на руке Костомарова не является выраженным, однако его в любом случае придётся санировать.