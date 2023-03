Немецкие следователи установили судно, использованное для взрывов на «Северных потоках»

СМИ сообщают, что немецкие следователи идентифицировали судно, которая использовались для перевозки взрывчатки, использованной для взрыва газопроводов "Северный поток".

Как сообщают The New York Times и The Times, в отчетах разведки США указывается, что за атакой на "Северные потоки" может стоять проукраинская группировка.

Между тем новая информация по этому поводу поступает из Германии. Местные СМИ сообщают, что немецким следователям удалось идентифицировать судно, на котором перевозилась взрывчатка, которая использовалась для подрыва газопроводов.

По данным американского агентства Reuters, операцию по закладке взрывчатки на морское дно проводили шесть человек. Группа выйшла из порта Росток 6 сентября и добралась до датского острова Кристиансё, недалеко от Борнхольма.

Агентство сообщило, что датская полиция провела расследование в январе, проверяя лодки, пришвартованные в Кристиансё в период с 16 по 18 сентября, чуть более чем за неделю до взрыва газопровода. В рамках оперативных мероприятий офицеры опросили жителей района и просмотрели кадры из порта.

"Полиция разыскивала конкретную лодку, которая пришвартовалась здесь в сентябре", — сообщил американскому информационному агентству Сорен Тийм Андерсен из администрации острова Кристиансё в то время, как в полиции отказались от комментариев.

Власти Швеции, Германии и Дании, расследующие дело, согласны с тем, что взрывы были преднамеренными, но неясно, кто несет за это ответственность.

26 сентября прошлого года газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" взорвались и произошла утечка газа одновременно в четырех местах. Власти Германии, Дании и Швеции не исключают диверсии как причины, в то время как Россия назвала это актом международного терроризма.