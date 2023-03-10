Песков: возобновление отношений между РФ и Украиной неизбежно
2023-03-10 15:08
Дмитрий Песков заявил о неизбежности восстановления отношений между Киевом и Москвой.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который утверждает, что всё больше украинцев выступают за мирные переговоры с Россией. По мнению Пескова, это свидетельствует о том, что в Украине ещё есть "ручейки" трезвого мышления.
Также Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что в будущем двухсторонние отношения между Россией и Украиной неизбежно будут восстановлены.
Опубликовано: Ткачёв Андрей