Песков: возобновление отношений между РФ и Украиной неизбежно

Дмитрий Песков заявил о неизбежности восстановления отношений между Киевом и Москвой.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который утверждает, что всё больше украинцев выступают за мирные переговоры с Россией. По мнению Пескова, это свидетельствует о том, что в Украине ещё есть "ручейки" трезвого мышления.

Также Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что в будущем двухсторонние отношения между Россией и Украиной неизбежно будут восстановлены.