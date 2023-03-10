Власти Приднестровья предложило ООН обсудить покушение на Красносельского

Правительство Приднестровья выступило с инициативой по обсуждению попытки теракта в Тирасполе на платформе ООН.

Днём 10 марта пресс-служба правительства Приднестровской Молдавской республики уведомила, что власти страны предложили Организации объединённых наций провести обсуждение попытки покушения на главу ПМР Вадима Красносельского, которое вчера было пресечено в Тирасполе.

Также в тексте релиза отмечается, что приднестровская сторона предложила правительству Украины обсудить инцидент в частном порядке, поскольку задержанный за попытку покушения на Красносельского признал, что работал по приказу СБУ.