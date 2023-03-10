Бабичев назвал хамством композицию Земфиры, которая вышла несколько часов назад

Сегодня, 10 марта, на своем Ютуб-канале Земфира представила новый трек "PODNHA" о том, "как научить родину любить".

Музыкальный критик Евгений Бабичев высказался о только что вышедшей песне Земфиры под названием "PODNHA".

Деятель признал, что с точки зрения музыки и студийной записи, работа - профессиональная.

Слова же композиции Бабичев назвал "хамством", слушать которое очень неприятно.

В треке содержится нецензурная лексика, которая без конца повторяется.