В Минобороны России обвинили Киев и Вашингтон в сотрудничестве по разработке биологического оружия с использованием опасных для жизни патогенов.

10 марта глава войск радиационной, химической и биологической защиты при Минобороны России Игорь Кириллов сообщил, что в минувшем январе правительство Украины утвердило новые правила хранения и учёта токсинов, патогенов и ядов. В документе особенно подчёркивается программа международной перевозки таких веществ, утверждает Кириллов.

Также Игорь Кириллов отметил, что в данном документе фигурируют наименования дислоцированных в США компаний, что свидетельствует о сотрудничестве между Киевом и Вашингтоном в сфере разработки биологического оружия.