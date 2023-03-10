Михайлов высказался относительно заявлений Смольянинова и Хаматовой

Актер Александр Михайлов, известный российским зрителям как исполнитель главной роли в культовой советской комедии "Любовь и голуби", сообщил, как относится к выступлениям коллег Чулпан Хаматовой и Артура смольянинова против РФ.

Александр Михайлов не стал скрывать, что считает Чулпан Хаматову талантливой актрисой. Уехав за рубеж, артистка стала вести очень странные речи.

По мнению артиста, все заявления коллеги сделаны под сильным давлением со стороны Запада.

Не в меньшей степени Михайлова поразило заявление Артура Смольянинова о том, что он готов воевать против россиян.

Старший коллега убежден, что Смольянинов не имел права говорить так плохо о России, поддерживая ненависть, которая исходит в адрес страны со стороны иностранцев.