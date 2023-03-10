ВСУ обстреляли село Ясные Зори в Белгородской области
2023-03-10 15:52
Украинские войска наносят удары по территории мирных районов Белогородской области.
Вооруженные силы Украины наносят артиллерийские удары по Белогородской области Российской Федерации.
Днем 10 марта стало известно о том, что под обстрел попало село Ясные Зори. Власти региона сообщают о том, что есть несколько пострадавших.
"Под обстрелом ВСУ находится село Ясные Зори Белгородского района, есть один пострадавший, сообщают власти Белгородской области", - пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".
Опубликовано: Николай Скира