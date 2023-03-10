ВСУ обстреляли село Ясные Зори в Белгородской области

Украинские войска наносят удары по территории мирных районов Белогородской области.

Вооруженные силы Украины наносят артиллерийские удары по Белогородской области Российской Федерации.

Днем 10 марта стало известно о том, что под обстрел попало село Ясные Зори. Власти региона сообщают о том, что есть несколько пострадавших.

"Под обстрелом ВСУ находится село Ясные Зори Белгородского района, есть один пострадавший, сообщают власти Белгородской области", - пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".