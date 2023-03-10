Медведева назвала своих любимчиков в проекте Маска, где сама приняла участие

Фигуристка Евгения Медведева сообщила, к кому испытывает симпатию в шоу "Маска", в котором участвовала сама.

Участница проекта "Маска", который радует зрителей НТВ, Евгения Медведева назвала тех персонажей шоу, к которым испытывает большую симпатию.

Оказывается, фаворитами олимпийской чемпионки являются Гусеница и Мандрил.

По мнению фигуристки, участник в образе последнего ее любимчика, здорово поет, а также располагает к себе своим веселым нравом.

Сама Евгения "вылетела" из "Маски" в 4-ом выпуске этого сезона. Она пряталась в наряде Шаурмы.