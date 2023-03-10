Малахов рассказал, как без конца молился о здоровье онкобольной Фриске

Узнав о смертельном недуге исполнительницы Жанны Фриске, ведущий Андрей Малахов отправился в монастырь, чтобы просить у Бога облегчить страдания несчастной.

Ведущий Андрей Малахов рассказал, как молился о здоровье смертельно больной певицы Жанны Фриске, с которой был в очень хороших отношениях.

Узнав о недуге приятельницы, звезда экрана направился в монастырь в Дивеево, приступив к молитвам с настоятелями.

В этот момент его набрала Жанна, заявив, что ей очень захотелось связаться с ведущим.

Оказалось, что в это время Андрей и его "помощники" уже сделали круг с молитвами о здоровье артистки.

К сожалению, в 2015 году несчастная все же скончалась от рака мозга, не в силах побороть страшный недуг.