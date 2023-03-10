Ильяшенко призналась, что грезит тем, чтобы сняться в картине Тима Бертона

Известная актриса Лукерья Ильяшенко завила, что сняться в картине режиссера Тима Бертона, - предел ее мечтаний.

Лукерья Ильяшенко назвала имя режиссера, сняться у которого она мечтает. Об этом актриса рассказала в интервью spbdnevnik.ru.

Знаменитость грезит о том, чтобы ее пригласил в свою картину американский режиссер Тим Бертон, который снял сериал "Уэнсдей" и море других популярных проектов.

Лукерья не стала скрывать, что для нее работа в кино - это то, что нужно, так как здесь постоянно все новое, интересное.

Театральную деятельность Ильяшенко недолюбливает из-за того, что от это занятие может вскоре надоесть, так как надо без конца играть одного персонажа.