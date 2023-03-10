Птаха принес извинения поклонникам за видео фейкового обстрела в Донбассе, заявив, что ничего не выкладывал в Сеть

Рэпер Птаха извинился за то, что ввел фанатов в заблуждение о том, что якобы попал под обстрел в зоне СВО, выложив соответствующее видео.

Давид Нуриев (Птаха) объяснил в соцсетях, что ролик выложил кто-то из его приятелей. По словам артиста, такой пиар ему не нужен.

Рэпер обратился к тем, кто переживал за него, извинившись и поблагодарив за беспокойство.

Инсценировка видео представляла собой сначала съемки артиста в каске, после падение мобильника и выстрелы на заднем плане.

Примечательно, что исполнитель после этого долго не выходил на связь, из-за чего его фанаты были не на шутку обеспокоены.