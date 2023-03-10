На Шнурова подали в суд, требуя с него 1 400 000 рублей
На исполнителя Сергея Шнурова подан судебный иск с требованием обязать его выплатить истцу 1 400 000 российских рублей.
Никому неизвестный Александр Попов подал в суд иск против эпатажного певца Сегея Шнурова, требуя от него выплаты в размере 1 400 000 российских рублей.
Причина претензий обозначена так: "экономические споры по гражданским правоотношениям".
Что это за разногласия, журналистам пока выяснить не удалось, но этот же Попов, который является фотографом, ранее уже выиграл суд у московского университета, который использовал его снимки, нарушив тем самым закон об авторском праве.
Тогда фотограф получил чуть более 600 000 российских рублей.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
Антон Райт
Пэрис Хилтон называет аборт в 22 года глубоко личной агонией, которую невозможно объяснить
Пэрис Хилтон рассказывает о своем решении сделать аборт два десятилетия назад. В своих новых мемуарах предприниматель пишет, как она узнала, что беременна, в ноябре 2003 года после выхода первого сезона сериала "Простая жизнь".Подробнее...
-
-
-
-