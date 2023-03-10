На Шнурова подали в суд, требуя с него 1 400 000 рублей

На исполнителя Сергея Шнурова подан судебный иск с требованием обязать его выплатить истцу 1 400 000 российских рублей.

Никому неизвестный Александр Попов подал в суд иск против эпатажного певца Сегея Шнурова, требуя от него выплаты в размере 1 400 000 российских рублей.

Причина претензий обозначена так: "экономические споры по гражданским правоотношениям".

Что это за разногласия, журналистам пока выяснить не удалось, но этот же Попов, который является фотографом, ранее уже выиграл суд у московского университета, который использовал его снимки, нарушив тем самым закон об авторском праве.

Тогда фотограф получил чуть более 600 000 российских рублей.