Климова, у которой 4 ребенка, рассказала, что делает, чтобы не набирать лишний вес
Актриса Екатерина Климова, у которой четверо детей, является обладательницей идеальных форм. Как артистке удается сохранять стройность?
Екатерина Климова не только успешная актриса, но и мать четверых детей.
Потрясающая внешность знаменитости - результат постоянной работы над собой.
Екатерина призналась, что пандемия научила ее заниматься спортом дома. Съемки, гастроли также не являются помехой, так как тот, кто хочет, всегда найдет время и место, где поработать над усовершенствованием фигуры.
Также звезда экрана рассказала, что на гастроли обязательно берет скакалку и полезные продукты такие, как кокосовое молоко (с ним артистка пьет кофе), семена льна, чиа.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Антон Райт
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