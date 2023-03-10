Климова, у которой 4 ребенка, рассказала, что делает, чтобы не набирать лишний вес

Актриса Екатерина Климова, у которой четверо детей, является обладательницей идеальных форм. Как артистке удается сохранять стройность?

Екатерина Климова не только успешная актриса, но и мать четверых детей.

Потрясающая внешность знаменитости - результат постоянной работы над собой.

Екатерина призналась, что пандемия научила ее заниматься спортом дома. Съемки, гастроли также не являются помехой, так как тот, кто хочет, всегда найдет время и место, где поработать над усовершенствованием фигуры.

Также звезда экрана рассказала, что на гастроли обязательно берет скакалку и полезные продукты такие, как кокосовое молоко (с ним артистка пьет кофе), семена льна, чиа.