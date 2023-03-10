Новые технологии Honeywell позволят заранее увидеть проблему с аккумулятором

Если батареи EV слишком нагреются, может возникнуть пожар. Современные решения компании обеспечивают раннее обнаружение, которое поможет спасти жизни.

Один из основных страхов водителей электромобилей - тревога за дальность поездки или боязнь исчерпать заряд вдали от дома. Чтобы решить эту проблему, отрасль быстро расширяет инфраструктуру зарядки.

В конце 2022 года в Америке насчитывалось почти 28 000 портов быстрой зарядки постоянным током - это на 6 тысяч больше, чем в 2021 году. Еще больше - на подходе.

Власти США выделили миллиарды долларов на то, чтобы зарядные станции вдоль американских автомагистралей базировались каждые 50 миль.

Пожары на электромобилях - еще один страх, который волнует водителей.

В 2022 году в США ежегодно произошло около 170 000 автомобильных пожаров, но только 50 из них случились на электромобилях. Это немного, но и электромобилей тоже меньше. Сегодня в США их около 2 миллионов - из примерно 250 миллионов классических авто.

Ремни безопасности, подушки безопасности, антиблокировочная система тормозов и правила дорожного движения буквально спасли миллионы жизней американцев. Теперь индустрия может добавить к этому списку датчик заряда батареи.

Honeywell при этом фокусируется на высокотехнологичных решениях. Компания работает с автопроизводителями над разработкой сенсорных решений, которые помогают определить, есть ли проблема с аккумуляторами EV.

Если батареи EV слишком нагреются, может возникнуть пожар. Современные решения Honeywell обеспечивают раннее обнаружение, которое поможет спасти жизни - люди успеют выйти из машины.

В конечном счете технологии Honeywell должны позволить автопроизводителям полностью избежать проблем, связанных с аккумуляторами.