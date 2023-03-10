Интсамка сообщила детали ее свадьбы с Moneyken, которая состоится в Дубае

Блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) совсем скоро сыграет свадьбу с Moneyken (Олег Еропкин). Торжество по этому поводу состоится в Дубае.

Блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) выходит замуж за своего коллегу Moneyken (Олег Еропкин), о чем звезда интернета написала в своем Телеграм-канале.

Зотеева рассказала, что праздник пройдет в Дубае. Присутствовать на нем будут близкие и друзья.

Также блогер отметила, что отца на свадьбу звать не стала.

Предполагается, что "тамадой" будет Ксения Собчак, с которой уже связалась Дарья.

Самое интересное, что расписались молодые люди еще в 2020 году.