Интсамка сообщила детали ее свадьбы с Moneyken, которая состоится в Дубае
Блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) совсем скоро сыграет свадьбу с Moneyken (Олег Еропкин). Торжество по этому поводу состоится в Дубае.
Блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) выходит замуж за своего коллегу Moneyken (Олег Еропкин), о чем звезда интернета написала в своем Телеграм-канале.
Зотеева рассказала, что праздник пройдет в Дубае. Присутствовать на нем будут близкие и друзья.
Также блогер отметила, что отца на свадьбу звать не стала.
Предполагается, что "тамадой" будет Ксения Собчак, с которой уже связалась Дарья.
Самое интересное, что расписались молодые люди еще в 2020 году.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Антон Райт
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