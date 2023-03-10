Отец SHAMAN признался, что очень боится за наследника

Отец исполнителя SHAMAN Юрий Дронов рассказал, что страх за его известного сына не отпускает его. Чего боится близкий родственник?

Юрий Дронов, являющийся родителем известного певца SHAMAN, признался, что страх за известного сына его постоянно преследует.

Дело в том, что популярность наследника имеет две стороны медали. Ярослав Дронов теперь имеет армию поклонников, но и хейтеров у него гораздо больше, чем хотелось бы.

Родители артиста переживают за близкого родственника, находясь в постоянном напряжении, о чем сообщил старший Дронов.

Интересно, что отец знаменитости также является музыкантом. Видимо, Ярослав пошел по стопам Юрия Алексеевича при выборе профессии.