Илон Маск скупает землю в Техасе для строительства собственного города

По данным источников, связанных с Илоном Маском, самый богатый человек в мире покупает сотни гектаров земли в Техасе. У него есть новый, неожиданный план.

Согласно хорошо информированным источникам, на которые ссылается Wall Street Journal, Илон Маск находится в процессе приобретения новой земли в Техасе. Это более 1400 гектаров в столице штата Остине и ее окрестностях.

Приобретенная земля будет использована для строительства частного города Илона Маска Снейлбрук. Он будет создан для того, чтобы сотрудникам компаний миллиардера было где жить. Напомним, что уже упомянутая SpaceX имеет свои заводы в Техасе, которые намерена развивать в Бока-Чика.

Именно здесь создаются Starships - ракеты, которые должны доставлять людей не только на Луну, но и на Марс. Техас также является домом для фабрики Tesla и объекта The Boring Company. Все эти компании принадлежат Маску.

Как сообщает WSJ, Илон Маск хотел бы облегчить найм в компании, упомянутые выше, предлагая сотрудникам квартиры ниже рыночной арендной платы. Новый город первоначально будет состоять из около 100 домов, бассейна, спортивного зала и коммерческих помещений.