36-летняя Кристин Каваллари хочет, чтобы люди перестали так сильно беспокоиться о старении

Она опубликовала в Instagram свою историю, чтобы поделиться подробностями о своей процедуре ухода за кожей с помощью вопросов и ответов со своими подписчиками.

Мама троих детей добавила, что "в свои 36 лет она счастливее, чем когда-либо была, и мои реплики означают, что я прожила и получила опыт, который мне нравится".

В другом посте Каваллари поделилась, что ухаживает за своей кожей с помощью альтернативного ретинола из новой линии по уходу за кожей Uncommon James, а также каждые шесть недель делает процедуры по уходу за лицом и время от времени делает микроиглы.

“Я попробовала несколько лазеров и считаю, что это пустая трата времени и денег, но я знаю нескольких людей, которым они нравятся - это просто мой опыт” — писала она.

Когда ее спросили, почему ей не нравится ботокс, она поделилась:

"Я пытаюсь просто принять старение - я не хочу гоняться за чем-то всю оставшуюся жизнь. Но я также думаю, что имеет смысл тренировать мышцы лица так же, как вы тренируете свое тело. Как только вы заморозите эти мышцы, пути назад уже не будет ".