Джилл Роббинс рассказала, почему поездка в Диснейленд на весенних каникулах - это плохая идея

Весенние каникулы могут показаться лучшим временем для посещения Disney World. Так ли это на самом деле, Джилл узнала, побывав здесь с семьей в прошлом году .

Весенние каникулы могут показаться лучшим временем для посещения Disney World, но парки будут переполнены.

Есть очереди, чтобы попасть в парк, покататься на аттракционах и получить еду быстрого обслуживания.

Аэропорт также переполнен во время весенних каникул, что добавляет еще один уровень стресса.

Вот что рассказала о своей поездке в Диснейленд в прошлом году Джилл Роббинс.

В прошлом году моя семья из четырех человек отправилась на весенние каникулы в Disney World.

Казалось, что это идеальное время для посещения — дети не ходят в школу, а погода в Орландо теплая, но не жаркая. Проблема в том, что кажется, что у всех остальных тоже есть эта идея.

Несмотря на то, что мы добрались до парка до его открытия, толпы уже были интенсивными

Мы спустились с веревкой в Волшебное Королевство, что означает, что мы встали в очередь перед открытием парка, чтобы войти в него одними из первых.

Как только нам разрешили войти, мы побежали на поезд Seven Dwarfs Mine. Но мы были не единственной семьей с этой стратегией, судя по нашему 65-минутному ожиданию.

Время ожидания только увеличивалось с течением дня.

Очереди за едой быстрого обслуживания также были длинными. И я жалею, что мы не смогли заранее забронировать столик, потому что наши шансы занять места в ресторане с обслуживанием были невелики.

В итоге мы провели большую часть нашей поездки в очередях и бесконечном скучном ожидании.

Вместо того, чтобы покататься на чем мы хотели, нам пришлось выбирать из того, что было доступно, то есть из аттракционов, которые нас не интересовали.

Мы прождали более трех часов, чтобы прокатиться на Remy's (указанное время ожидания было неточным), и все были недовольны.

Поездка конечно была милой, но очень короткой и в конечном итоге не стоила ожидания.

Помимо всего прочего, навигация в аэропорту была кошмаром

Мы летим в Disney World, а международный аэропорт Орландо (МСО) всегда переполнен во время весенних каникул — так, согласно официальной учетной записи аэропорта в Twitter, ожидается, что с сегодняшнего дня до 18 апреля через него пройдет около 7,3 миллиона путешественников.

В Орландо также проводятся различные весенние спортивные мероприятия, такие как турниры по чирлингу и софтболу, что может привести к увеличению пробок.

В конце нашей поездки в 2022 году мы явилис в МСО, чтобы попасть на наш рейс домой в пятницу вечером, и нам сказали, что он отменен. Мы были перебронированы на рейс в воскресенье утром, и дополнительные два дня в Орландо были за наш счет.

Disney не несет за это ответственности, но мы обнаружили, что путешествие через MCO во время весенних каникул всегда сопряжено с риском задержки или затора.

Путешествия слишком непредсказуемы во время весенних каникул, а парки слишком переполнены.

Я не думаю, что поездка в Disney World во время весенних каникул подарит случайному путешественнику, особенно новичку, волшебные впечатления.

На данный момент моя семья покончила с ежегодным беспорядком длинных очередей и дополнительных расходов.