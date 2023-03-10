МИД Беларуси: Забор на границе с Польшей угрожает существованию зубров

Министерство иностранных дел Беларуси распространило в пятницу, 10 марта коммюнике, предупреждающее Польшу, что забор на границе между двумя странами угрожает существованию зубра, сообщает AFP.

Самая большая популяция зубра обитает в Беловежской пуще, расположенной на границе стран. В прошлом году Польша построила стальной забор вдоль своей границы с Беларусью, чтобы якобы остановить нелегальное пересечение границы мигрантами.

Министерство иностранных дел Беларуси заявило, что забор представляет угрозу для животных, препятствуя их свободному перемещению и грозя обеднить генофонд.

"Польские работы по возведению забора на границе с Беларусью в очередной раз угрожают существованию зубра", — говорится в сообщении

МИД Польши, в свою очередь, отвергло эти обвинения и обвинило Беларусь в манипулировании фактами.

"Эти обвинения выдвигались в течение нескольких месяцев", — заявил в пятницу AFP представитель министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина.

По данным Беларуси, в прошлом году в Беловежской пуще, внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, проживало около 1400 зубров.