Орбан заявил, что страны страны поддерживают Украину из-за их собственных интересов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал интервью государственному радио Kossuth, в котором обвинил страны, поддерживающие Украину, в содействии конфликту из-за их собственных экономических интересов.

"Мир еще никогда не был так близок к ситуации, когда локальный конфликт превращается в мировую войну", – заявил венгерский политик.

Он добавил, что вероятность такого сценария растет день ото дня.

Орбан также отметил, что западные страны могут планировать ввести свои войска в Украину.

Премьер-министр также подчеркнул, что в будущем Венгрия может быть вынуждена пересмотреть свою политику в отношении России в связи с изменением геополитических реалий.