Пригожин: ВСу готовятся к контрнаступлению под Артемовском
2023-03-10 20:23
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что украинские военные ведут подготовку к контрнаступлению под Артемовском (Бахмутом).
Соответствующий комментарий Пригожина опубликован его пресс-службой в Telegram-канале.
В сообщении содержится просьба к Пригожину прокомментировать ситуацию, которая складывается в районе Артемовска.
В ответ он отмечает, что о подготовке украинскими военными контрнаступления в данном районе известно достаточно давно.
Пригожин также подчеркнул, что российские военнослужащие и бойцы «Вагнера» делают все возможное, чтобы не допустить такого развития событий.
Опубликовано: Светлана Репина