Пригожин: ВСу готовятся к контрнаступлению под Артемовском

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что украинские военные ведут подготовку к контрнаступлению под Артемовском (Бахмутом).

Соответствующий комментарий Пригожина опубликован его пресс-службой в Telegram-канале.

В сообщении содержится просьба к Пригожину прокомментировать ситуацию, которая складывается в районе Артемовска.

В ответ он отмечает, что о подготовке украинскими военными контрнаступления в данном районе известно достаточно давно.

Пригожин также подчеркнул, что российские военнослужащие и бойцы «Вагнера» делают все возможное, чтобы не допустить такого развития событий.