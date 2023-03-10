Евгений Пригожин подтвердил, что ВСУ готовят масштабное контрнаступление на Артемовском направлении.

10 марта основатель российской частной военной кампании "Вагнер" Евгений Пригожин публично заявил, что слухи о подготовке вооружённых сил Украины к полномасштабной контрнаступательной операции в Артемовске Донецкой Народной республике соответствуют действительности.

По данным Пригожина, факт о подготовке подразделений ВСУ к контрнаступлению на Артемовском участке фронта общеизвестен, но войска России и штурмовые отряды добровольцев из ЧВК "Вагнер" делают всё возможное, чтобы предотвратить подобную операцию со стороны противника.

Примечательно, что накануне генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг признал, что в ближайшее время оборона украинской армии в Артемовске может полностью пасть на фоне активных наступательных действий российских войск.

Вместе с тем шеф американского Пентагона Ллойд Остин поделился мнением о важности Артемовска, отметив, что контроль над данным городом имеет символическое, а не практическое значение.

Также днём ранее пресс-секретарь восточной группы войск армии Украины Сергей Череватый выразил уверенность в том, что администрация НАТО не понимает сути происходящего в Артемовске, о чём свидетельствует тот факт, что в начале российской спецоперации западные лидеры буквально считали дни до падения Киева под напором ВС РФ.