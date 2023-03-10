Зеленский: кому-то на Западе выгодно обвинить украинцев в подрыве «Северных потоков»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о причастности проукраинской группы к подрыву «Северных потоков».

В ходе совместного брифинга с премьер-министром Финляндии Санной Марин Зеленский заявил, что украинцы точно не взрывали газопроводы.

При этом он уточнил, что ситуация с подобными публикациями требует проведения тщательного анализа.

По мнению Зеленского, кому-то на Западе было выгодно обвинить украинцев в диверсии на «Северных потоках».

Он также сказал, что публикация таких материалов играет на руку России и предназначена для замедления оказания помощи Украине.