Турция запретила транзит санкционных товаров в Россию

Турция больше не будет поддерживать транзит в Россию товаров, попавших под санкции Запада.

Товары, которые попали в санкционные списки Запада, больше не будут доставляться в Российскую Федерацию транзитом через Турцию.

Данное решение вступило в силу с 1 марта 2023 года. При этом глава турецкой Партии инноваций Озтюрк Йылмаз считает, что это решение будет отменено.

"Власти Турции запретили транзит в РФ санкционных товаров через территорию страны с 1 марта", - пишут "Известия" со ссылкой на Bloomberg.