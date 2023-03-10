Федерация фехтования Украины шокирована решением FIE о допуске россиян и белорусов к соревнованиям

Федерация фехтования Украины опубликовала официальное сообщение по поводу решения о допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.

Украинская сторона заявила, что такое решение Международной федерации фехтования FIE вызвало шок и возмущение.

В украинской федерации пообещали созвать заседание президиума и принять решение о своей реакции на такие действия FIE.

За допуск спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям в FIE проголосовали 89 человек, против были только 46.

Решение должно вступить в силу в апреле. Это означает, что россияне и белорусы смогут принять участие в чемпионате мира в Милане.