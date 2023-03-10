Федерация фехтования Украины шокирована решением FIE о допуске россиян и белорусов к соревнованиям
2023-03-10 21:50
Федерация фехтования Украины опубликовала официальное сообщение по поводу решения о допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.
Украинская сторона заявила, что такое решение Международной федерации фехтования FIE вызвало шок и возмущение.
В украинской федерации пообещали созвать заседание президиума и принять решение о своей реакции на такие действия FIE.
За допуск спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям в FIE проголосовали 89 человек, против были только 46.
Решение должно вступить в силу в апреле. Это означает, что россияне и белорусы смогут принять участие в чемпионате мира в Милане.
Опубликовано: Светлана Репина