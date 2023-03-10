Норвегия пообещала Украине передать две системы ПВО NASAMS и научить военных пользоваться ими

Глава Минобороны Норвегии Бьон Ариальд Грам сообщил, что его страна передаст Украине две системы ПВО NASAMS.

Он уточнил, что речь идет о двух полностью укомплектованных взводах в дополнение к ранее отправленным системам.

10 марта Грам посетил Киев. Во время своего выступления он рассказал, что Норвегия намерена оказать Украине помощь в усилении противовоздушной обороны.

Он уточнил, что системы ПВО будут переданы украинским военным из Норвегии при содействии США,

Министр напомнил, что у NASAMS хорошая репутация в плане эффективности, поэтому Украина сможет защитить свои города и инфраструктуру.