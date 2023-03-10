Орбан предупредил о риске начала мировой войны из-за помощи Запада Украине

Мир стоит на пороге нового глобального конфликта из-за ситуации на территории Украины.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что мир стоит на грани новой мировой войны из-за того, что Запад оказывает помощь Украине в конфликте с Россией.

Как сообщается, Орбан предрек отправку войск НАТО в Украину и заявил, что это может привести к глобальной войне.

"Мы никогда не были так близки, и мир никогда не был так близок к превращению локальной войны в мировую войну", - сказал Орбан.