Deadline: Леди Гага отказалась исполнить песню из фильма «Топ Ган: Мэверик» на вручении «Оскара»

Издание Deadline сообщает, что Леди Гага отвергла предложение исполнить песню из фильма «Топ Ган: Мэверик» на церемонии вручения «Оскара».

Певица пояснила продюсерам фильма свой отказ. Она отметила, что уже не успевает подготовиться к выступлению.

Леди Гага рассказала, что очень занята на съемках фильма «Джокер: Безумие на двоих», в котором играет Харли Квинн.

Кроме того, песня самой Леди гаги претендует на «Оскар», и она хочет посетить церемонию в качестве гостя.

Леди Гага выступала на церемониях вручения «Оскара» в 2016 и 2019 годах.