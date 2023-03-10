Mitsubishi планирует выпустить 16 новых моделей автомобилей за 5 лет

В план развития компании Mitsubishi, рассчитанный на период до 2030 года, входит выпуск 16 новых моделей автомобилей.

Компания уже начала реализовывать этот план, выпустив адаптированную для Европы версию Renault Captur под названием Mitsubishi ASX.

Еще одной новинкой стал компактвэн Mitsubishi Delica Mini, а концептуальный кроссовер Mitsubishi XFC еще предстоит довести до серийного производства.

В число новых моделей войдут гибридный и электрический кроссовер с двумя рядами сидений и пикап.

Ожидается, что из 16 новинок девять будут работать на электротяге, но в этой количество включены и гибриды.