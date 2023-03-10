Украинским военным пообещали по 2700 долларов за участие в боевых действиях
2023-03-10 22:39
Минобороны Украины сообщило, что солдаты ВСУ получат эквивалент 2700 долларов в гривнах за участие в боевых действиях.
Это дополнительная сумма, которая будет выплачиваться за месят участия в боях на линии соприкосновения.
Дополнительное вознаграждение смогут получить военные, которые непосредственно участвовали в боях.
В ведомстве уточняют, что сейчас военнослужащие получают минимальное довольствие в размере 545 долларов.
При этом размер выплат определяется в соответствии с должностью, которую занимает военнослужащий.
Ранее сообщалось, что многим украинским военнослужащим с марта сокращают денежное довольствие и снимают боевые выплаты.
Опубликовано: Светлана Репина