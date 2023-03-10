Риши Сунак уверен, что украинский конфликт завершится переговорами
2023-03-10 22:43
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что конфликт на Украине завершится переговорами.
По его словам, так заканчиваются все конфликты в мире, но решение о начале этих переговоров предстоит принимать Украине.
Сунак отметил, что задача союзников – поставить украинцев в наилучшую позицию для переговорного процесса.
Он также уточнил, что переговоры начнутся в подходящий и разумный для украинской стороны момент.
По мнению британского премьера, поставки западных вооружений помогут Украине укрепить позицию.
Опубликовано: Светлана Репина