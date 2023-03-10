ВМО: в Антарктике произошло рекордное таяние льда
2023-03-10 22:50
К концу февраля площадь морского льда в Антарктике составила 1,83 млн кв. м.
По словам официального представителя Всемирной метеорологической организации Клэр Нюллис, это рекордно низкий показатель для данного периода.
В организации отмечают, что предыдущий рекорд был зафиксирован в феврале предыдущего года.
С тех пор площадь морского льда в Антарктике сократилась на 93 тыс. кв. м.
В Арктике на этот раз рекорда не случилось, но площадь льда была второй после минимального показателя за всю историю наблюдений.
Ранее сообщалось, что глобальное потепление в первую очередь отражается на высоких широтах, где находится Арктика.
Опубликовано: Светлана Репина