ВМО: в Антарктике произошло рекордное таяние льда

К концу февраля площадь морского льда в Антарктике составила 1,83 млн кв. м.

По словам официального представителя Всемирной метеорологической организации Клэр Нюллис, это рекордно низкий показатель для данного периода.

В организации отмечают, что предыдущий рекорд был зафиксирован в феврале предыдущего года.

С тех пор площадь морского льда в Антарктике сократилась на 93 тыс. кв. м.

В Арктике на этот раз рекорда не случилось, но площадь льда была второй после минимального показателя за всю историю наблюдений.

Ранее сообщалось, что глобальное потепление в первую очередь отражается на высоких широтах, где находится Арктика.