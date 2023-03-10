Представитель ВСУ Игнат: информация FT о прибытии на Украину ЗРК Patriot недостоверна

Представитель украинских Военно-воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал информацию о поставках в страну ЗРВ Patriot.

Ранее издание Financial Times сообщило, что одна из таких установок, обещанных Германией и США, уже находится на Украине.

Авторы материала утверждали, что Украине удалось заметно нарастить возможности ПВО за счет поставок западного оборудования.

Игнат опроверг эту информацию и сообщил, что пока не видел на украинской территории ни одной такой установки.

Он пообещал сообщить СМИ, когда украинские военные получат этот комплекс, а также рассказал, что с его помощью планируется сбивать российские ракеты «Кинжал».