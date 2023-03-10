Лучшие ранние сорта картофеля

Свежая картошка – как же сильно каждый огородник ждет первый урожай молодого картофеля.

Розара, стабильно каждый год даёт урожай, не требует частого обновления посадочного материала. Устойчив ко многим картофельным заболеваниям. Не боится переувлажнения почвы, так и засушливого лета. Урожай всегда на высоте, не зависит от погодных условий. Клубни красноватые, овальные, имеют почти все одинаковый размер. Кожура с неглубокими глазками, мякоть жёлтоватая, ароматная с приятным привкусом, хорошо разваривается.

Гала, несмотря на раннее созревание, хорошо хранится в зимний период, до весны долеживают практически все клубни. К уборке готова через 70-80 дней. Хорошо переносит засуху. Мякоть кремовая, плотная, с низким содержанием крахмала, мякоть имеет приятный вкус и аромат.

Реал, созревает в очень короткие сроки, устойчив ко многим распространённым картофельным заболеваниям, не поражается паршой, раком. Крахмалистость около 16% процентов, что делает картофель универсальным. Хороша для супов, жарки, запекания, идеальна для пюре. Мякоть при нарезке не темнеет.

Банкир, сорт достаточно устойчив к распространённым картофельным заболеваниям. Не требует серьёзных усилий к выращиванию. В кусте формируется до 14 штук клубней, гладких, практически без глазков со светлой жёлтой мякотью, нежного, приятного чуть сладковатого вкуса. Не меняет цвет при термической обработке. Подходит абсолютно для любых целей.