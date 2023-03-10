Зеленский признал, что ВСУ готовятся к контрнаступлению под Артемовском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ ведут подготовку к контрнаступлению под Артемовском (Бахмутом).

В своем видеообращении он заявил, что говорил с командованием ВС Украины об организации контрнаступления.

По его словам, обсуждались также возможности усиления позиций украинских военных в районе города.

Ранее о намерении ВСУ провести контрнаступление под Артемовском говорил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Он также отметил, что российские военные сделают все возможное, чтобы ВСУ не смогли воплотить свой план.