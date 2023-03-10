Время первой подкормки рассады после посадки в грунт на постоянное место

Выращивание рассады томатов – очень увлекательное занятие. Она быстро растет, хорошо переносит пикировку и прощает много ошибок.

Сейчас много пишут о подкормках и кто только чем не подкармливает, у всех свой опыт. Поливают тоже по-разному. После высадки рассады поливаем не раньше чем через 10 дней. Главное меньше поливать в начале, чтобы развить корневую систему. Такой полив нужен чтобы корни у растения росли вглубь как можно дальше, в дальнейшем это поможет растению прокормиться на всех этапах роста. После этих дней поливать томаты нужно регулярно, особенно во время массового цветения и образования завязей, а то завязи могут осыпаться.

Иногда бывает не успеваем внести подкормку при высадке рассады, тогда требуется подкормить через 10-12 дней после пересадки. Именно внесение первых удобрений обеспечит хороший урожай томатов. Правильное внесение элементов питания влияет на общее развитие растений, количество завязей.

Подкормка янтарной кислотой, если не подкармливали перед высадкой рассады, проводим опрыскивание 1гр на 5 литров воды.

Подкормка куриным помётом, быстрей начинает активный рост и зацветают. Настаиваем около недели, берём 1 часть помёта и заливаем 3 частями воды. Перед поливом настой разводим, 1 литр настоя на 20 литров воды и выливаем под каждый куст по 1 литре, перед подкормкой рассаду поливаем.