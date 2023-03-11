МИД Китая призвал переключиться с Украины на другие мировые проблемы

Руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии КНР по иностранным делам Ван И напомнил, что Украина не является единственной проблемой в мире.

Он заявил, что внимания международного общества требуют и другие, не менее серьезные проблемы.

По словам Ван И, речь идет о проблемах, затрагивающих вопросы благополучия людей, по которым следует принимать меры.

Ранее глава китайского МИД Цинь Ган заявил, что Китай не предоставляет оружие ни одной из сторон украинского конфликта.

Он также сказал, что между миром и войной Китай всегда выбирает первое, а в решении любых вопросов опирается на независимые суждения.