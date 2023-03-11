Байден: Евросоюз и США сумели укрепить энергетическую безопасность

Президент США Джо Байден заявил, что укрепить энергетическую безопасность удалось за счет действий Евросоюза и Соединенных Штатов.

Во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Байден сказал, что такой результат дали шаги, предпринятые за последние несколько лет.

Он подчеркнул, что в современном мире энергетическая и национальная безопасность являются очень близкими понятиями.

Байден напомнил, что ранее США обещали заместить российские энергоносители в Европе своим сжиженным газом.

По его словам, американская сторона поставила в европейские страны вдвое больше топлива, чем обещала.