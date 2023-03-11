Daily Mail: в Швейцарии обещают 60 тысяч долларов за переезд в деревню в Альпах

Издание Daily Mail сообщает, что власти одной из швейцарских деревень готовы выплатить 60 тыс. долларов тому, кто переедет туда жить.

Деревня называется Альбинен и находится на высоте 1300 м Альпах. В последние несколько лет она находится под угрозой исчезновения.

Местные жители активно переезжают отсюда в крупные города Швейцарии, поэтому убыль населения не прекращается.

В 2020 году в населенном пункте проводилась перепись населения, которая показала, что там живет 243 человека. С тех пор показатель снизился.

Чтобы спасти деревню местные власти решили предложить вознаграждение гражданам до 45 лет с швейцарским гражданством или видом на жительство.

Получить выплату смогут только те люди, которые проживут в деревне не менее 10 лет и построят там дом.