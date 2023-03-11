Американский сенатор призвал Си Цзиньпина признать ответственность за пандемию коронавируса
2023-03-11 00:20
Сенатор из США Джош Хоули в письменной форме призвал Си Цзиньпина признать ответственность за распространение коронавируса.
Хоули отметил, что Конгресс принял законопроект, согласно которому американская администрация должна рассекретить всю информацию о COVID-19.
Сенатор подчеркнул, что если президент США не наложит на документ вето, он станет полноценным законом.
Джош Хоули предложил Китаю рассказать о своей роли в пандемии коронавируса и правду о его происхождении.
Сенатор также отметил, что посольство Китая в США просило его отозвать данный законопроект.
Опубликовано: Светлана Репина