Американский сенатор призвал Си Цзиньпина признать ответственность за пандемию коронавируса

Сенатор из США Джош Хоули в письменной форме призвал Си Цзиньпина признать ответственность за распространение коронавируса.

Хоули отметил, что Конгресс принял законопроект, согласно которому американская администрация должна рассекретить всю информацию о COVID-19.

Сенатор подчеркнул, что если президент США не наложит на документ вето, он станет полноценным законом.

Джош Хоули предложил Китаю рассказать о своей роли в пандемии коронавируса и правду о его происхождении.

Сенатор также отметил, что посольство Китая в США просило его отозвать данный законопроект.